Una palpaleña se quedó con el título de embajadora de la danza

La joven palpaleña Camila López se lució como embajadora de la danza de Jujuy representando al Instituto "Florencia Fernández" en un encuentro concretado recientemente en la capital provincial.

Camila López es alumna de dicha academia en la ciudad de Palpalá, toma clases en la calle Lamadrid del barrio General Savio, baila danzas árabes y urbano. En el Instituto se forman en el aspecto creativo, artístico y cultural, "además son grandes personas acompañadas por sus familias, alcanzan grandes metas por su constancia y dedicación", afirmó la directora Florencia Fernández.

José Valentín Alarcón, alumno del mismo instituto, fue elegido como primer representante provincial en el encuentro desarrollado en la vieja estación en la capital jujeña. Comenzó desde muy pequeño y hoy con experiencia en urbano demostró además gran destreza en acrobacia en telas, una disciplina que forma en fuerza, destreza, agilidad y líneas puras y elegantes en cada presentación. Fue muy aplaudido en las veladas en las que fue convocado.

ORGULLOSOS | JOSÉ VALENTÍN ALARCÓN, FLORENCIA FERNÁNDEZ Y CAMILA LÓPEZ.

Se formó en el mismo instituto que dirige Florencia Fernández, quien valoró el acompañamiento de los padres en estas actividades extra curriculares que amplían los horizontes de los alumnos y los invita a viajar en emociones y disfrutar en cada movimiento una experiencia única para cada joven señalaron desde la institución.

Fernández le dijo a El Tribuno de Jujuy que "fue muy especial la participación de mis alumnos en esta propuesta a nivel provincial, estamos encantados".

Agradeció a quienes convocaron a la propuesta que motiva a los bailarines a seguir su formación en escenarios diferentes, siempre con el acompañamiento de la familia que entiende y respalda la propuesta de las academias de la ciudad de Palpalá.