Brenda Asnicar cautivó a uno de los cantantes de Il Volo en pleno show

Brenda Asnicar fue a ver el show del grupo Il Volo y sorprendió al compartir en sus redes sociales el video en el cual uno de los integrantes del grupo se acercó a ella especialmente para regalarle una rosa en pleno show.

Gianluca Ginoble es el músico que no dudó en mostrar su interés hacia la ex Patito Feo, que no solo recibió la rosa con una gran sonrisa, sino que luego habría sido vista en el hotel donde se hospeda el italiano.

El grupo se presentó en el Movistar Arena y, según los que estuvieron en el recital, él la miraba a ella constantemente, hasta que en un momento del show se acercó especialmente para darle la primera de las rosas que tiró al público.

Al terminar el show, Gianluca se fue para el hotel donde se hospeda en Buenos Aires. Allí lo esperaban varias fanáticas para sacarse fotos. Él accedió durante varios minutos, hasta que después ingresó para ir a descansar a su habitación.

Brenda Asnicar habría llegado más tarde y lo habría visitado. Si bien ninguno de los dos dio declaraciones, la actriz había hablado sobre un romance con un italiano, aunque su nombre era Gianmarco.