15 de Octubre, Jujuy, Argentina
Internacional

Trump informó que Estados Unidos atacó una embarcación cerca de la costa venezolana: seis muertos

El mandatario estadounidense confirmó que el barco transitaba por una ruta asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 10:49

El ejército de Estados Unidos atacó hoy una embarcación de narcotraficantes en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela y mató a seis hombres que se encontraban a bordo, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social.

De esta manera se eleva a 27 el número de muertos desde septiembre por una serie de ataques militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones de traficantes de drogas cerca de Venezuela.

Según Trump, la inteligencia de Estados Unidos confirmó que el barco transitaba por una ruta conocida y asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo.

A principios de este mes, la administración Trump notificó al Congreso en un memorándum que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas y tratará a sus integrantes como "combatientes ilegales".

