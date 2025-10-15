°
15 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

pobreza
Medio Oriente
Fórmula 1
venezolana}
Cumpleaños
Triple Crimen de Florencio Varela
PERICO
expo emprendedores
Elecciones 2025
barrio Punta Diamante
pobreza
Medio Oriente
Fórmula 1
venezolana}
Cumpleaños
Triple Crimen de Florencio Varela
PERICO
expo emprendedores
Elecciones 2025
barrio Punta Diamante

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Expo emprendedores

“Formando mi espíritu emprendedor”

Será mañana a partir de las 15 en el atrio de la Iglesia Catedral.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 11:42
FOTO DE ARCHIVO/ EXPO EMPRENDEDORES 2024.

El Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas del IES Nª 7 Populorum Progressio-Intela organizo para mañana jueves una Expo Emprendedores en el atrio de la Iglesia Capital.

La cita de es de 15 a 19 horas.

Con esta iniciativa se busca crear y recrear un espacio de muestra, promoción y venta de productos, bienes y servicios generados por los estudiantes de las distintas carreras que se dictan en esa casa de estudio.

Además, busca favorecer el consumo interno en un clima estudiantil de convivencia, intercambio entre pares y la comunidad jujeña.

Al finalizar la Expo se disfrutará de la presentación estelar de Martín Lazarte.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD