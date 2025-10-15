“Formando mi espíritu emprendedor”

El Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas del IES Nª 7 Populorum Progressio-Intela organizo para mañana jueves una Expo Emprendedores en el atrio de la Iglesia Capital.

La cita de es de 15 a 19 horas.

Con esta iniciativa se busca crear y recrear un espacio de muestra, promoción y venta de productos, bienes y servicios generados por los estudiantes de las distintas carreras que se dictan en esa casa de estudio.

Además, busca favorecer el consumo interno en un clima estudiantil de convivencia, intercambio entre pares y la comunidad jujeña.

Al finalizar la Expo se disfrutará de la presentación estelar de Martín Lazarte.