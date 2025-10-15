Encontraron sin vida a la madre del joven que se arrojó del puente San Martín

Hallaron muerta a la madre del joven que ayer por la tarde se arrojó al vacío desde el puente San Martín. La novedad ocurrió esta madrugada cuando los efectivos policiales se dirigieron a la casa del hombre que falleció, en el barrio El Chingo de la capital jujeña.

De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las fuentes policiales, integrantes de la Brigada de Investigaciones se dirigieron a la vivienda del hombre de 19 años para conocer cuáles podrían ser las causales que los llevaron a la decisión tomada.

Fue entonces que al arribar a la casa en la madrugada de hoy, los uniformados se encontraron con el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición y con heridas producto de puñaladas. Además, la propiedad había sufrido un principio de incendio, según los rastros hallados por el personal de Criminalística.

Tras las tareas de rigor realizadas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial ubicada en el barrio Alto Comedero para la autopsia que permita conocer las causales de muerte de la mujer.

Cabe recordar, que ayer minutos antes de las 20 un hombre de 19 años manejaba un auto marca Ford Focus por el puente San Martín en sentido sur-norte, en dirección al barrio Chijra de la capital provincial.

En esas circunstancias, el hombre bajó del rodado en movimiento y se arrojó al vacío, mientras el vehículo continuó su desplazamiento, subió a la vereda y se estrelló contra la baranda de contención.