Estafado por $8,5 millones al comprar un vehículo

Un vecino de la ciudad de Perico denunció que fue estafado por la suma de 8,5 millones de pesos al comprar un vehículo que había visto ofertado en la social Facebook. El damnificado fue advertido del ilícito cuando se dirigió a una gestoría del automotor para los trámites correspondientes.

El hecho sucedió días pasados, con un primer episodio en el cual la víctima vio en Facebook Marketplace el ofrecimiento de una camioneta marca Ford Ecosport color negra, por el monto de 9 millones de pesos.

Al encontrarse interesado en el rodado el denunciante se comunicó mediante mensajes de WhatsApp, al número que figuraba en la publicación, con el hombre que era el propietario del vehículo a la venta.

Fue entonces que ambos conversaron acerca de las características de la Ford y, como el damnificado se mostró interesado en adquirirlo, pactaron un lugar de encuentro para la entrega del rodado y el pago del dinero solicitado por el vendedor.

Así fue que comenzó el segundo episodio del ilícito, cuando dos días más tarde el denunciado se presentó en el domicilio del interesado a bordo de la Ford Ecosport para concretar la transacción.

De esta manera, en horas del mediodía la víctima pudo ver personalmente el bien que estaba por adquirir, por lo cual le hizo la entrega de 8.5 millones de pesos. Además, ambas partes acordaron que el medio millón restante iba a ser abonado cuando se encontraran con el gestor del automotor para las firmas correspondientes.

Todo parecía marchar por los caminos legales. Por eso, al otro día el comprador se dirigió a la oficina del gestor automotor en la ciudad de Perico, a la cual el vendedor no asistió, situación que llamó su atención.

Fue entonces que cuando el gestor comenzó a consultar el estado de la documentación de la camioneta, pudo constatar que los papeles eran apócrifos. En consecuencia, el damnificado notó que fue estafado por la millonaria suma.

Tras esto, horas más tarde el denunciante se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Perico, en donde narró la situación de la cual fue víctima. Además, puso el vehículo a disposición de la Justicia, aportó los datos que tenía del vendedor, como ser el nombre y apellido que le refirió, y el número de teléfono con el cual se comunicó.