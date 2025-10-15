°
15 de Octubre,  Jujuy, Argentina
MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
ENTREVISTA
Femicidio de Florencia Sayes
bomberos
ciclismo
Gimnasia Artística
PRIMERA NACIONAL
Avia Terai
doble femicidio
ajedrez
Entrega de certiﬁ cados

Finalizó curso de formación para quince bomberos

El gobernador Sadir informó que avanza la compra de equipos.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 00:00
CERTIFICADOS | EL GOBERNADOR SADIR EN EL ACTO REALIZADO EN EL CINE SELECT DE ESTA CAPITAL.

El gobernador Carlos Sadir participó del acto de finalización de un curso básico de formación de 15 efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía jujeña, en lucha contra incendios, buceo, natación, rescate en altura y otros procedimientos.

La ceremonia de entrega de certificados tuvo lugar en el cine "Select", oportunidad en la cual el mandatario puso en valor el rol de los bomberos al servicio de la comunidad y, además, recordó que recientemente se reunió con unidades operativas en el Aero Club Jujuy para informar el estado de trámite de adquisición de equipamiento y obras en ejecución para mejorar la capacidad de respuestas a las necesidades de la comunidad.

"En situaciones de emergencia, como las vividas en los últimos días con incendios en distintos sectores de la provincia, siempre están los bomberos, asumiendo riesgos extremos", indicó.

Enfatizó que el compromiso del Gobierno de la Provincia es "trabajar junto a los bomberos" para potenciar sus habilidades.

Finalmente, Sadir reivindicó "la vocación de superación de cada integrante de la Dirección General de Bomberos y las ganas de ser cada día mejores, pensando en la gente".

Por su parte, el director general de Bomberos, Ramón Mancilla, señaló que "el trabajo de bomberos es muy diferente al resto" y añadió que las cuatro semanas de cursado fueron "intensas" y abordaron "una pequeña parte de lo que es ser bombero". También, resaltó "la importancia de incorporar nuevos efectivos para cubrir necesidades de personal" y agregó que "esto no termina acá", ya que "ahora viene la etapa de adquirir experiencia en el campo laboral".

 

