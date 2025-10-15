Exintendentes apoyan la lista de Jujuy Crece

Más de 50 exintendentes y excomisionados municipales radicales de Jujuy asistirán hoy al Primer Encuentro de intendentes y comisionados municipales con mandato cumplido, previsto desde las 10.30 en Infinito por Descubrir, en esta ciudad.

Los exjefes municipales se reunirán para apoyar las candidaturas a diputados nacionales de María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise por el Frente Jujuy Crece como parte de Provincias Unidas.

Los exintendentes Fernando Agüero (Palma Sola), Miriam Pedroza (Caimancito), Pablo Palomares (Palpalá), Carlos Correa (Fraile Pintado), Elsa Flores (Calilegua), Alfredo Valdiviezo (Yuto), y Leonel Herrera (Humahuaca); los ex comisionados municipales Javier Medina (Tumbaya), Patricia Alemán (Huacalera), Santos Castro (Hipólito Irigoyen), Juan Cruz (Catua), Rodolfo Alancay (Barrancas), Soledad Portal (El Piquete) y otros concurrirán al encuentro.

La reunión impulsada por el exintendente de Tilcara Félix Pérez, contará con la presencia de Gerardo Morales; el vicegobernador Alberto Bernis; el presidente del Bloque del Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; el jefe de Gabinete Provincial, Freddy Morales y referentes de la UCR Jujuy.

Durante el Encuentro los nombrados entregarán Certificados de reconocimiento a la función pública, por el compromiso con la gestión municipal en beneficio del desarrollo y bienestar de las comunidades jujeñas, demostrados a lo largo de los años al frente de los gobiernos locales.

Pérez señaló que la reunión donde se reencontrarán los exejecutivos municipales será una oportunidad para renovar el compromiso con los sueños colectivos por los que todavía se debe continuar luchando y trabajando desde el lugar que ocupan cada uno actualmente, más allá si están o no en la función pública.

Responsabilidad en la función pública

Y ello se evidencia "porque cada uno de los que concurrirán a la reunión, podrán hacerlo caminando por las calles libremente y sin ningún tipo de problemas", lo cual calificó como un buen mérito que le otorga la comunidad de su pueblo, y eso "debe ser agradecido".

Luego apuntó que se debe continuar valorando la democracia como el mejor sistema para el país, e instó a los exintendentes y excomisionados municipales a continuar haciendo su aportes para que sus pueblos y la provincia puedan abarcar a todos con inclusión social, equidad y el respeto por los derechos para una vida digna.

Y concluyó diciendo que será un honor estar junto a quienes trabajaron por engrandecer la provincia.