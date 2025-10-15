Cubren cargo de secretario de Gobierno

Ayer por la mañana, el intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, encabezó el acto de asunción de Gabriel García como flamante secretario de Gobierno de la ciudad, cargo que estaba vacante desde diciembre de 2023.

Luego de este extenso período sin cubrir el cargo, por decisión del titular del Ejecutivo, se pudo ahorrar esos recursos y destinarlos a otros fines. Hoy, de acuerdo al intendente Bravo, se han visto en la necesidad de designar a un nuevo secretario de Gobierno, de manera que pueda coordinar el trabajo de las áreas que se encuentran bajo su órbita, entre ellas tránsito, defensa civil, la terminal, entre otras.

Sobre la toma de juramento a Gabriel García y su designación, Julio Bravo dijo que confiaba "en su capacidad de diálogo permanente, en la búsqueda de consenso permanente, en su responsabilidad y en su honestidad. Confiamos que va a cumplir un buen rol, especialmente manejando las relaciones con los gremios que representan a los trabajadores de la municipalidad".

Recordemos que García fue funcionario desde los inicios de la gestión de Bravo, durante cuatro años ocupó una banca en el Concejo Deliberante y regresó al equipo del municipio cumpliendo funciones en el área de Producción.

Por su parte, el flamante funcionario manifestó: "asumo este nuevo desafío con un profundo sentido de responsabilidad, gratitud y compromiso". Agradeció al intendente Bravo por la confianza brindada y por dejarlo ser parte de este gran proyecto de trabajo, que calificó como "serio, honesto y trabajador".

Como sus principales desafíos, aclaró que van a fortalecer el diálogo con las instituciones, con cada uno de los trabajadores municipales y con los vecinos de la ciudad. En este sentido aseguró que cuando se trabaja unido San Pedro crece.

Entre los primeros pasos ya se vienen concretando reuniones con las diversas áreas que dependen del área para ponerse al día con el funcionamiento haciendo hincapié en cuestiones que permitan mejorar el trabajo cotidiano.

Participaron de la ceremonia de asunción, funcionarios del gabinete municipal, concejales, empleados e invitados especiales .