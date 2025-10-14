°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
"Octubre Rosa" en Purmamarca

Municipio impulsa campaña de prevención del cáncer de mama.

Martes, 14 de octubre de 2025 00:00
El municipio de Purmamarca y el Centro Ginecológico Integral convocó a las mujeres mayores de 40 años de edad que residen en el pueblo, a sumarse al "Octubre Rosa" en Purmamarca, la campaña de prevención del cáncer de mama.

A través de la iniciativa las interesadas pueden acceder a una mamografía sin coseguro (si dispone de obra social), para la cual el municipio se hará cargo del traslado a la ciudad capital. Además se destacó que de ser paciente particular podrá acceder a facilidades de pago.

Con la propuesta se quiere concientizar en la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y que cada mujer tenga la oportunidad de cuidarse a tiempo y acceder al derecho. Interesadas deben registrarse llamando al número 388 6828233 y el estudio se realiza en el Cegin, Salta 675.

 

