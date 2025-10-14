La simpática representante de Libertador General San Martín, Julieta Dennis, fue electa reina provincial del Azúcar durante el acto eleccionario realizado el último sábado en Santa Clara. La cuarta edición de esta celebración reunió a municipios y pobladores de las Yungas y Valles.

Miss simpatía se proclamó a Solange Martínez (de la localidad de San Lucas, Rodeíto), miss elegancia a Azul Noemí Zerpa (San Pedro de Jujuy), 2da princesa Fernanda del Rosario Briones Careaga (Yala) y 1ra princesa Marianella Agustina Soto (Fraile Pintado). Virreina 2da fue nombrada Angelina Luján Armella Morel (Palpalá) y virreina 1ra Martina Belmonte (Yuto).

También aspiraron a la corona Yazmín Mendoza (Chalicán, Fraile Pintado), Micaela Danisa Bautista (Monterrico), Pamela Agustina Llanos Díaz (El Acheral, Rodeíto), Rocío Márquez (La Esperanza), Valentina Lucía Quiroga (San Pedro de Jujuy),

Mía del Milagro Basiloff Moreno (La Esperanza), Mía Ernestina Martínez (El Piquete), Juriana Xesalen (Palma Sola), Zoé Cruz (La Mendieta), Samira Yazmín Carrizo (Manuel Belgrano), Lourdes Sánchez (Santa Clara), y Abigail Márquez (Rodeito).

SALUDO | EL INTENDENTE ANTONIO ALANIZ CON LA REINA Y VIRREINAS.

El intendente de Santa Clara, Antonio Alaniz, coronó a la nueva soberana, quien sucede a la saliente Moira Boutunet (de San Pedro de Jujuy). Presenciaron el acto eleccionario los jefes municipales Francisco Baquera (Palma Sola), Ariel Ortiz (El Piquete), Eduardo Orellana (Rodeito), y autoridades legislativas municipales.

Organizada por el municipio de Santa Clara, la elección congregó gran cantidad de público que aplaudió a las electas y a La 115 (conjunto de música bailantera). Al cierre del acto se anunció que la próxima edición se efectuará en Palma Sola.

La elección quiere fortalecer los lazos institucionales, turísticos y culturales entre las localidades de Jujuy, promoviendo el conocimiento sobre la industria azucarera y brindando un espacio de unión para la comunidad.

En la oportunidad se entregó de la minuta de declaración de Interés municipal y cultural por el Deliberante de Santa Clara.