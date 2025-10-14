El grupo folclórico "La Cosecha" celebra ocho años con una gala

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy invitó a la comunidad a disfrutar de la Gala "Canto sin Tiempo", un evento especial que celebra los 8 años de trayectoria del grupo folclórico "La Cosecha", integrado por adultos mayores que forman parte de los programas de la Dirección General de Personas Mayores de la cartera mencionada.

El evento se realizará este jueves 16 de octubre a las 19, en el Centro Cultural "Héctor Tizón", con entrada libre y gratuita. A modo solidario, se recibirán insumos de higiene personal que serán donados a instituciones locales.

La Gala "Canto sin Tiempo" representa no solo un aniversario, sino también el resultado de años de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección General de Personas Mayores y el Centro de Día "Virgen del Valle", impulsando políticas que promueven el envejecimiento activo, la inclusión y la participación social de las personas mayores.

La directora general de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Cintia Páez, destacó la importancia de acompañar y visibilizar el arte en la adultez: "Ellos son un ejemplo de vida. Nos enseñan que no hay edad para cumplir sueños, para seguir creando, sintiendo y compartiendo. Se jubilan del trabajo, pero no de la vida".

Así mismo agradeció el apoyo incondicional de Marta Russo, Ministra de Desarrollo Humano.

El grupo "La Cosecha", integrado por personas de la tercera edad, nació en 2017 bajo la guía del profesor Roberto Carlos Terceros, quien junto a Serafín Bejarano (voz), Mónica Alba (guitarra y voz) y Chavelo Castillo (guitarra), conforma una propuesta musical que reivindica el folclore y la amistad como motores de bienestar y alegría.

Con entusiasmo, los integrantes invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta celebración que une generaciones: "Será una noche de canto, raíces y solidaridad. Queremos compartir con todos la emoción de estos ocho años de música y vida".

El objetivo del evento es promocionar el envejecimiento activo, la inclusión y la participación social de las personas mayores a través de la cultura y el arte, en Jujuy con la gente.