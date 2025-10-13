Triunfo de Peñarrieta

La velada fue organizada por Brenda Carabajal y contó con la fiscalización de Gustavo Ibáñez, nuevo normalizador de la FAB.

Federico Peñarrieta se encuentra en un proceso de crecimiento, por eso aceptó cruzar guantes con Uriel Ferreyra pese a que el pugilista de Buenos Aires estaba un par de categorías más arriba. En fallo unánime, el jujeño se quedó con una buena victoria en combate estelar de una nueva velada "Jujuy Pega Fuerte" desarrollada en Luján ya en la madrugada del sábado.

Las tarjetas de los jueces marcaron: Álvaro Pardo 60-54, Andrés Mercado 60-54 y Raúl Gutiérrez 59-55, coincidiendo con la de diario El Tribuno de Jujuy, 60-54 en un festival que contó con la fiscalización de Gustavo Ibáñez, nuevo normalizador FAB, y el arbitraje de Nelson Ibáñez.

Sucede que "Monzón", tal como apodan a Peñarrieta, fue dominador desde el inicio hasta el final del combate, ganando las seis vueltas que duró la pelea, logrando un buen trabajo físico, caminando el ring y encontrando los espacios para pegar mejor.

Pero el jujeño sintió la diferencia de peso, en un par de cruces, Uriel Ferreyra llegó primero y por momentos hizo daño, pero le faltó continuidad para llegar a esos golpes que lo dejaran al local por lo menos sentido.

JUNTO A BRENDA CARABAJAL | PEÑARRIETA CELEBRA LA VICTORIA ARRIBA DEL CUADRILÁTERO.

Por momentos, hasta se dieron algunos cruces con la cabeza, Ferreyra impotente de no poder encontrar el momento para pegar, producto de la cintura de Peñarrieta, acudió a algunos golpes antirreglamentario.

Si bien le faltó al pugilista de Brenda Carabajal trabajar más el jab, sabía que esa desventaja de peso que tenía podía ser letal, por eso opto por moverse, caminar el cuadrilátero, hamacarse contra las cuerdas y conectar mejor con espacios.

Empate de Ramos

En la antesala, como pelea de semifondo, Santiago Ramos igualó en fallo mayoritario con Ángel Reynaga de Salta en combate parejo y en el cual los jueces fallaron Andrés Mercado y Raúl Gutiérrez marcaron 38-38 y Ábel Pardo puso 40-36 para el crédito jujeño.

El resultado fue justo, fueron dos rounds para cada uno, mejor en el primero y segundo Reynaga, mientras que el "Boxi" Ramos se impuso en el tercero y cuarto logrando levantar una pelea que había comenzado complicada, para colmo en un choque de cabezas sufrió un corto en el arco superciliar izquierdo.

Antes se desarrollaron las peleas amateurs, comenzando con la victoria de Brian Flores ante Ignacio Gómez por puntos, Abel Abeldaño se impuso sobre Leandro Luna por referí detiene combate. Santino Silvetti ganó puntos frente a Ayrton Gómez, Tiziano Mamani cayó por fallo unánime ante el tucumano Facundo Figueroa, mientras que José Ramos no pudo con Mauro Rojas y perdió por puntos, Luka Arley venció a Lautaro Cruz por puntos, Ignacio Gemio hizo lo propio con Gustavo Ibáñez y Ramón Gómez le ganó a Martín Garzón por unanimidad.