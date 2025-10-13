Las chicas de Palermo golearon y son finalistas

Ya no es novedad, es una realidad. Sí, Sportivo Palermo es nuevamente finalista del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol luego de que en el estadio "La Tablada" se impusiera en la segunda semifinal al golear por 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima. Así fue que las "canarias" de José Flores lograron festejar gracias a los goles de Villca, Escudero y Galián para luchar por el título del presente semestre.

La tarde noche para las chica de Palermo fue mejor de lo esperado, porque al minuto de juego, Selene Vilca se proyectó por la banda derecha y cuando pisó el área definió por encima de la golera Bárbara Fernández para pasar al frente en el marcador.

La desventaja desestabilizó a las "lobitas" de Héctor Soria que con mucho nerviosismo y algunas imprecisiones intentaron inquietar con una guapeada de Juárez que sacó un potente que pudo controlar Condorí. De todas formas una genialidad de Mora Escudero terminó en el fondo de la red tras un córner y con la colaboración de la golera Fernández para estirar la ventaja.

En la segunda etapa, las "lobitas" de entrada salieron a buscar el descuento, pero las "canarias" afirmaron sus marcas y los ataques fueron aislados. Es más quedó la duda de un penal en una contra de Sánchez que el árbitro Miranda dijo "siga, siga" ante el reclamo de los hinchas de Gimnasia. Pero con paciencia Palermo llegó a construir un avance de Astorga para ceder a Galián que sólo tuvo que empujar para el 3 a 0 definitivo.

De esta manera, Palermo jugará otra final liguista y defenderá la corona cuando enfrente a Atlético Gorriti que en la primera semifinal venció por 1 a 0 a Atlético Talleres con el gol concretado por Mamaní.

Será la primera definición por el título de las "diabla" que buscarán sacarle la hegemonía de las "canarias" en el certamen local.