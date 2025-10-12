°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Barrio Belgrano
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Secretaría de Economía Popular de la Provincia
Mundial Sub 20
Encuentro Internacional
Las Pampitas
PRIMERA NACIONAL
barrio Belgrano
Barrio Sargento Cabral
Barrio Belgrano

Detienen a un joven con pedido de captura en Buenos Aires

Es requerido por "amenazas y resistencia a la autoridad".

Domingo, 12 de octubre de 2025 01:48
OPERATIVO | EN EL QUE FUE DETENIDO EL INCULPADO

Un joven que era requerido por la Justicia de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, fue detenido durante un recorrido preventivo en un barrio de la capital jujeña.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se registró ayer alrededor de las 10.45 en la intersección de las calles Santa María de Oro y 25 de Abril del barrio capitalino Belgrano.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1 realizaban recorridos preventivos por el mencionado sector barrial, cuando divisaron a un grupo de personas en actitud sospechosa, por lo que se acercaron para identificarlos.

Al momento de ingresar los datos de un joven, de 26 años y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales los efectivos cayeron en cuenta que el mismo poseía un pedido de captura activo por "amenazas y resistencia a la autoridad", solicitada por la Justicia de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

De manera inmediata, y mientras se espera la correspondiente respuesta del juzgado de la provincia de Buenos Aires que lo requiere, el inculpado fue detenido y trasladado a la Seccional 44°.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la mencionada dependencia, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Púbico de la Acusación.

 

Temas de la nota

