Lanzan campaña solidaria "Árboles que vuelven a brillar"

La Dirección de Economía Circular del Municipio de San Salvador de Jujuy presentó la campaña "Árboles que vuelven a brillar". La propuesta invita a las familias a donar árboles y decoraciones navideñas que ya no utilicen, siempre que se encuentren en buen estado y listos para ser reutilizados.

Los elementos recibidos serán reacondicionados y entregados a instituciones, organizaciones y ONG que carezcan de recursos para celebrar la Navidad, promoviendo así un consumo responsable y extendiendo la alegría de las fiestas a más espacios de la comunidad.

La recolección se realizará entre el 9 y el 11 de diciembre en tres puntos habilitados:

Secretaría de Planificación y Ambiente (Ejército del Norte 1545, colectora RN 9).

Radio Muni 88.5 (Parque San Martín, Av. Córdoba 1831).

Centro de Acopio de la Dirección de Economía Circular (Av. Párroco Marshke 800).

Desde el área municipal destacaron que cada donación permite que "más espacios puedan vivir una Navidad llena de luz", reforzando el sentido comunitario y aportando a una gestión más sostenible de los recursos durante las festividades.