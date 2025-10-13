°
Liga Jujeña

El "lobito' ganó con Subirats en el arco y definirá el Clausura

El "1" de Gimnasia se lució en los penales para festejar el 5 a 4 en la tanda ante Nieva tras el 0 a 0 en 90 minutos.

Lunes, 13 de octubre de 2025 04:16
LAUTARO TOLEDO | EL VOLANTE DE GIMNASIA JUNTO A BAUTISTA FUE UN DE LOS PUNTOS ALTA PARA FESTEJAR ANTE NIEVA

SEBASTIAN CASTRO

La estupenda actuación del "pibe" Subirats, depositó a Gimnasia en la final por el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol tras vencer por 5 a 4 en la tanda de penales a Ciudad de Nieva donde el golero contuvo dos remates después de 90 minutos cerrados de la semifinal donde no se abrió el marcador, 0 a 0.

Ahora los conducidos por Daniel "Pájaro" Juárez enfrentarán a Malvinas FC que dejó en el camino a Atlético Cuyaya por 2 a 1. Sabiendo que el campeón del primer semestre fue Atlético Talleres y el ganador del Clausura jugará una finalísima para dirimir quién fue el mejor del Anual 2025.

La contienda nocturna se jugó a dientes apretados y donde no se arriesgó mucho para proteger su arco primero que nada. Sin embargo, una volea fuera del área fue desviada en el camino por Manzur y cuando la pelota se metía en el palo más lejano apareció Subirats para despejar y ahora el grito del "león".

Los dos equipos afirmaron sus líneas y jugaron en bloques, lo cual opacó las sorpresas en el juego por ello redundó en choques y fricciones en cada pelota dividida. Antes del final una jugado dudosa abrió una incógnita por un supuesto penal para Nieva dentro del área pero el juez de línea y el árbitro Roberto Villegas no compraron la situación.

Ya en la segunda mitad los amonestados tuvieron que cuidarse más de lo debido y por ende llegaron algunas modificaciones para evitar expulsiones. Un tiro libre de Brito de zurda hizo lucir a Subirats en su puñetazo salvando el peligro en el arco del "lobito".

El "león" sintió el desgaste y poco a poco crecieron los chicos de Gimnasia con Toledo y Juan Bautista generando juego. Mediante centros el "lobito" incomodó a Zamudio que en la más clara le tapó abajo un cabezazo al ingresado Cisneros. No hubo más tiempo y en los penales se agigantó la figura de Subirats para taparle a Matías Carlés y a García.

 

