Joven motociclista murió tras ser embestido por un taxi

Un joven motociclista murió luego de ser embestido por un automóvil que se reincorporaba a una ruta provincial desde la banquina.

La víctima de 14 años fue trasladada de urgencias al hospital "Arturo Zabala" de Perico, pero debido a las heridas pereció. El conductor del vehículo cumplía servicio de taxi, dio negativo al test de alcoholemia y quedó detenido.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 23 sobre un tramo de la ruta provincial N°53, a la altura del barrio Malvinas de la localidad de Las Pampitas.

Fue en esas circunstancias que un adolescente de 14 años conducía una motocicleta de 150 cc de cilindradas, cuando fue embestido por un automóvil Fiat Siena que prestaba servicio como taxi. Producto de la colisión la víctima salió despedida y cayó pesadamente sobre el suelo.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión de efectivos policiales junto a personal del Same se constituyeron en el lugar.

Los paramédicos trasladaron de urgencia al joven al hospital "Arturo Zabala" de Perico, pero pese a los esfuerzos médicos falleció en el lugar debido a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Mientras que en el lugar de los hechos, los efectivos se entrevistaron con el automovilista quien manifestó que había detenido su marcha sobre la banquina y al querer reincorporarse a la ruta no vio al motociclista y terminó por colisionarlo.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al taxista a un test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención del conductor y el secuestro preventivo de los rodados protagonistas.

Finalmente, el hombre fue alojado en la Seccional 58° y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del agente fiscal.