ISJ: Ratifican valores de coseguro y advierten sobre cobros extras

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través de un comunicado informó que se encuentran totalmente al día los pagos a los prestadores médicos de la provincia. La obra social provincial confirmó que el pasado 9 de enero de 2026 se efectuó la cancelación correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025.

Con esta medida, se ratifica la vigencia del sistema de Pronto Pago, acordado con las entidades que representan a los profesionales de la salud (Consejo Médico, Colegio Médico y Asociación de Médicos Independientes).

Cabe recordar que los montos acordados para las consultas ambulatorias son los únicos que el afiliado debe abonar en concepto de coseguro:

Consulta médica General el valor total es de 18 mil pesos, el aporte del ISJ es de 12 mil por lo que el coseguro que el afiliado debe abonar es de 6 mil pesos.

En tanto que la consulta médica especialista el valor total es de 28 mil pesos, el aporte del ISJ es de 18 mil y el afiliado debe abonar de coseguro 10 mil pesos.

El ISJ fue enfático al recordar que la incorporación de un profesional al padrón de prestadores implica la aceptación plena del convenio.

Recordó a sus afiliados que no corresponden el pago de aranceles diferenciados, copagos adicionales el cobro de "plus" médico.

Finalmente, la obra social ratificó que continuará realizando actuaciones ante denuncias por incumplimientos de estas reglas para garantizar la previsibilidad y los derechos de sus beneficiarios.