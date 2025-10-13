Irascible sujeto agredió a su pareja y se atrincheró en su casa

El Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Policía de la provincia, aprehendió a un joven de 19 años, luego de agredir a su pareja y amenazarla de muerte.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró en una vivienda del Loteo Bárcena de la capital jujeña, cuando los efectivos fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre el hecho de violencia de género en progreso.

De inmediato una comisión de efectivos policiales arribó al lugar y fue recibida por la madre del agresor, quien autorizó el ingreso a la vivienda para verificar la situación.

Una vez dentro, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 25 años, quien se encuentra en el octavo mes de embarazo y confirmó a los investigadores haber sido agredida y despojada de su teléfono celular por su pareja.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda e intentaron dialogar con el protagonista, pero esto se tornó más agresivo y tuvo que ser inmediatamente reducido.

El agresor de 25 años se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda y blandía un arma blanca, por lo que fue importante el rápido accionar de los efectivos.

Tras la consulta con el Juzgado de Violencia de Género, el inculpado fue trasladado a la Seccional 32º del barrio Malvinas Argentinas, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Por otro lado, se supo que la víctima fue examinada por el médico policial y luego se hizo presente en la sede policial para realizar la correspondiente denuncia en contra del protagonista de 19 años.