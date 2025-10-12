Mateo Arias estrenó “Ruta 34” junto a Los Criollos

El joven cantante jujeño Mateo Arias lanzó su nuevo video musical “Ruta 34”, tema que interpreta junto al reconocido grupo Los Criollos. La canción, de ritmo de polca, es una creación conjunta en letra y música, y ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube.

Con apenas 21 años, Mateo sigue consolidando su carrera dentro del folclore argentino. “’Ruta 34’ es una canción que refleja las experiencias vividas en los viajes de un artista a lo largo del tiempo”, explicó el músico, quien dedicó la obra a la ruta que lo acompañó durante 15 años de presentaciones, días y noches de giras y encuentros con el público. El lanzamiento marca también un reencuentro artístico con Los Criollos, grupo con el que Arias había trabajado en sus primeros años y que hoy vuelve a compartir con él este proyecto cargado de nostalgia y emoción.

Durante el último verano, Mateo participó de los Carnavales en la Ciudad Cultural, donde compartió escenario con Los Tekis y Dalmiro Cuéllar, su referente desde la infancia. Desde sus inicios en 2011, cuando apenas tenía 7 años, ha recorrido festivales del norte argentino, cosechando experiencias que hoy se traducen en composiciones propias y una presencia creciente en redes sociales.

Con “Ruta 34”, Mateo Arias oriundo de Libertador General San Martín, busca reafirmar su compromiso con la música popular argentina, combinando juventud, identidad y una sensibilidad que lo proyecta como una de las nuevas voces del folclore jujeño.