River está obligado a encaminar su andar en el torneo

River Plate recibirá hoy a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en la Zona A.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 19.15 en el estadio "Monumental", se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer.

El "millonario" llega a este encuentro luego de caer en la fecha 11 ante Rosario Central en el "Gigante de Arroyito". Se trató de su quinta derrota en los últimos seis partidos, ya que perdió frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y el "canalla" en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Libertadores sucumbió frente a Palmeiras de Brasil en la Copa Libertadores. La única víctima del "millo" fue Racing, equipo al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Este flojo momento en el campeonato provocó que River cayera a la cuarta posición en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

De cara a este encuentro, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, no podrá contar con muchísimos jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones.

Sarmiento, por su parte, está teniendo una discreta actuación, donde marcha 10º en la Zona B con solo 12 puntos en 10 partidos disputados. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

En caso de conseguir una histórica victoria en el Monumental, Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

A continuación detallamos los posibles equipos.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Leandro Rey Hilfer. Horario: 19.15. Televisa: TNT Sports Premium.

Los otros partidos

También hoy jugarán Aldosivi de Mar del Plata vs Huracán (a las 14.30), Independiente Rivadavia de Mendoza vs Godoy Cruz e Instituto de Córdoba vs Atlético Tucumán (a las 16.45).

Mientras que ayer Gimnasia La Plata cayó como local en manos de Talleres de Córdoba por dos a uno y de esta manera, el equipo de Carlos Tévez pudo respirar más aliviado.

Vale recordar que por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, el duelo entre Boca Juniors y Barracas Central fue aplazado.

Independiente y la pesada racha negra

Independiente recibirá a Lanús, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla y así cortar con la sequía de 13 partidos sin sumar de a tres.

El encuentro se jugará a las 21.15 en el estadio “Libertadores de América” y se podrá ver a través de Espn Premium. El “rojo”, que había sido uno de los mejores equipos en el primer semestre del 2025, está teniendo un cierre de año verdaderamente para el olvido, ya que tuvo un flojísimo arranque en este Torneo Clausura, donde acumula solo seis pun‑ tos en 10 fechas disputadas (debe uno ante Platense).