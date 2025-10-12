Detenida por el triple crimen declaró como arrepentida

La causa que investiga el triple femicidio narco de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo avanza con una velocidad inusual y ya tiene 9 detenidos, cuyos roles en el hecho, de acuerdo con el fiscal que lleva adelante la investigación, Adrián Arribas, estarían definidos.

La novedad más importante que se registró durante esta semana es que la Justicia tiene confirmada la participación de, por lo menos, otras tres personas y ya tienen pedido de captura internacional.

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de "Pequeño J"; David Gustavo Morales Huamani, conocido como "El Loco David" o "Tarta" y Alex Roger Ydone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, otro de los arrestados. Por eso, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la detención nacional e internacional de todos.

Celeste Magalí González Guerrero, una de las mujeres detenida por el triple femicidio y quien alquiló la casa donde ocurrió el horror, amplió su indagatoria y aportó datos claves sobre los hechos.

Según su declaración, aseguró que el motivo del triple femicidio fue un robo de droga: "Le robaron 30 kilos de cocaína al 'Duro'", al que identificó como Víctor Sotacuro, otro de los detenidos y quien dijo que solo fue un remisero en toda esta historia.

Dijo que al menos dos de las víctimas estaban señaladas como participantes en ese robo de los estupefacientes. "Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue", sostuvo. Y agregó: "Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver".

Luego, se refirió a la estructura interna de la organización criminal. Dijo que Sotacuro era quien daba órdenes a Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", desde una posición superior. Y que Miguel Villanueva, su pareja, otro de los imputados, era parte del eslabón inferior, debiendo responderle al ahora alojado en un penal de Perú a la espera de la extradición.

"Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a "Pequeño J") alguien, que no sé quién, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron", afirmó.

Con respecto a su rol en la banda, la mujer dijo que, al igual que su pareja, se dedicaba a vender cocaína. Contó que la droga era traída desde un domicilio en el barrio porteño de Nueva Pompeya donde residía "Pequeño J". "Casi siempre era Ozorio quien me traía el producto, entre 100 o 120 envoltorios, que valían 10 mil pesos cada uno", detalló.

En otro tramo, sobre la noche del crimen, apuntó que cuando regresó a su casa, tras un par de horas en la calle vendiendo droga, vio a Ozorio y a otros dos hombres cavando el pozo donde luego fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo a su relato, también estuvo presente al momento de la llegada de Brenda, Morena y Lara en la Chevrolet Tracker blanca. Aseguró que en el vehículo en el que llegaron las chicas también estaban Sotacuro, "Pequeño J" y un tercer hombre desconocido.

González Guerrero mencionó que además de quienes llegaron en la camioneta y de los tres que cavaron el pozo, en la casa había tres hombres más, desconocidos para ella, que le llamaron la atención por tener guantes de látex. Uno era David Gustavo Morales Huamaní, alias "El Loco" David. Lo reconoció en las fotos.

Tras ello, la mujer se retiró a vender la droga que le quedaba. Afirmó que regresó al domicilio cerca de las 4 del sábado, cuando ya se habían cometido los crímenes. Dijo que apenas se asomó por la puerta y vio "el piso todo sucio, lleno de barro" y a "Pequeño J", Ozorio y otros dos hombres.

"Me abre la puerta Miguel y veo que tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando fue a la casa a dejar el parlante, cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y, ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y la mató", narró.

"Me dijo que le clavó el destornillador en el cuello, pero como seguía viva fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara".

Sobre los nueve detenidos

Hasta el momento son nueve los detenidos por el triple crimen. Es probable que haya más arrestos en los próximos días, pero por lo pronto, la Justicia ya cuenta con un nutrido grupo de sospechosos. El más relevante, al menos hasta hace algunos días, es Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”, quien estuvo acusado de haber sido el autor intelectual de los crímenes. La confesión de la “arrepentida” le otorgó un lugar menor dentro de la organización narco pero de gran importancia dentro de los asesinatos. El joven está detenido en Perú, a la espera de que se resuelva su extradición a Argentina.

Otro es Matías Agustín Ozorio, señalado como la presunta mano derecha de “Pequeño J”. El tercero es Víctor Sotacuro Lázaro. Se trata del primer sospechoso que fue detenido en el exterior y quien dijo ser apenas un remisero dentro de esta historia. Sin embargo, las declaraciones ocurridas esta semana lo sitúan en un rol todavía más macabro e importante dentro del triple femicidio. Otro de los detenidos fue identificado como Ariel Giménez, un ciudadano argentino de 29 años. Además, se confirmó que el acusado vivía en un domicilio de Florencio Varela, donde fue detenido.

Habría sido contratado para cavar pozos. Miguel Ángel Villanueva Silva, pareja de Celeste, imputado y detenido de nacionalidad peruana. Llamado también “Gonzalo” en la declaración de la mujer, fue identificado por su pareja como uno de los ejecutores materiales del triple femicidio. Milagros Florencia Ibáñez, imputada y sobrina de Sotacuro. Declaró en la causa y dijo que acompañó a su tío a hacer un viaje. Una imagen de una cámara de seguridad la toma a bordo del Volkswagen Fox que manejaba su amante, que está prófugo y es peruano. Andrés Parra fue identificado como un joven de 18 años, quien también viviría en la zona donde se encuentra la casa del triple crimen.

Él fue uno de los primeros detenidos, debido a que fue encontrado mientras limpiaba los rastros de sangre que habían quedado en el interior de la propiedad. La “arrepentida” Celeste Magalí González Guerrero. Al igual que Parra, fue detenida en la vivienda. También se encontraba limpiando los rastros de la escena del crimen, por lo que ambos fueron imputados por el delito de “encubrimiento agravado”. Su confesión dio un giro en la causa y modificó los roles de cada uno de los sospechosos. La novena es una joven de 19 años, Iara Ibarra, presunta propietaria de la vivienda, también fue imputada por homicidio agravado.

Registrados en imágenes

Antes de cometer el triple femicidio Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, tres de los presuntos autores de los crímenes tuvieron una reunión que quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora analiza la Justicia.

En las imágenes se ve a la sobrina detenida de Sotacuro, Milagros Florencia Ibáñez, junto al tío de “Pequeño J”, y su pareja, Ydone Castillo, en un encuentro realizado previo a la ejecución del plan narco. Las fotos que se desprendieron de la investigación, son parte de una grabación que ya está incorporada al expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas. En la secuencia, se ve a los sospechosos llegar a un punto pactado a bordo de dos de los vehículos que tuvieron participación en los femicidios: el Chevrolet Cruze y el Volkswagen Fox, de Víctor Sotacuro, ambos incautados durante un allanamiento realizado la semana pasada en la villa porteña 1‑11‑14.

El material es determinante para los investigadores que tratan de reconstruir cómo fue la premeditación de los crímenes. El fiscal Arribas dijo el viernes que ya había logrado trazar la cronología de los hechos desde el día de los femicidios hasta las 48 horas posteriores y que esperaba ponerle fin al caso la semana próxima. Valverde Rodríguez e Idone Castillo aparecen en las nuevas imágenes reveladas. Se trata de dos de los tres prófugos que buscan ahora las autoridades por las muertes de las jóvenes.