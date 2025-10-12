°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Las Pampitas
PRIMERA NACIONAL
barrio Belgrano
Barrio Sargento Cabral
triple femicidio
PERICO
Fraile Pintado
PALPALÁ
alto comedero
San Pedro
Las Pampitas
PRIMERA NACIONAL
barrio Belgrano
Barrio Sargento Cabral
triple femicidio
PERICO
Fraile Pintado
PALPALÁ
alto comedero
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia juega, a todo o nada, frente a San Miguel

El "lobo" recibe al "trueno verde" a partir de las 15 en el estadio "23 de Agosto". Es el inicio de los playoffs para los de Módolo, a los que le sirve ganar o empatar para avanzar de fase.

Diego Suárez

Domingo, 12 de octubre de 2025 01:31
FRENTE A FRENTE | GIMNASIA Y SAN MIGUEL SE MIDEN PARA VER QUIEN SIGUE CON VIDA EN EL REDUCIDO.

El partido que se jugará hoy en el estadio '23 de Agosto' es el más importante del año para Gimnasia y Esgrima.

Esta tarde desde las 15, los de Módolo se medirán a San Miguel, en el marco de la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Impartirá justicia esta tarde en barrio Luján el colegiado Bruno Amiconi.

Será el inicio de los playoffs para ambos clubes a los que le sirve ganar o empatar para avanzar de fase. Esto teniendo en cuenta la ventaja deportiva que está a favor del club jujeño.

Ambos equipos clasificaron este Reducido en la quinta posición de su grupo es por eso que se miden. Lo hacen en nuestra capital porque el "lobo" hizo más puntos que su rival de hoy al termino de la etapa regular de este campeonato. Será un choque a todo o nada porque marcará la eliminación de alguno de los dos clubes.

Gimnasia llega a esta encuentro luego de recuperarse de cuatro derrotas seguidas. El fin de semana pasado derrotó a Chacarita Juniors.

En tanto, el "trueno verde" visita Jujuy luego de igualar 2 a 2 frente a San Martín de Tucumán por la última fecha de grupos de la Primera Nacional.

Para este encuentro entre norteños y bonaerenses, Soria, Maidana y Endrizzi están en "capilla" por acumulación de amarillas.

Se espera un gran marco de público, no sólo por que el hincha "albiceleste" concurrirá al "23" masivamente sino también porque habrá público visitante.

Se espera un partido parejo. Ambos combinado tienen entre sus filas a gente de experiencia mezclada con talentos jóvenes.

Por el lado de los de Módolo, es otra prueba de carácter, teniendo en cuenta que lideró la tabla de posiciones durante una buena parte del certamen y en el sprint final se quedó al margen de la definición por el primer ascenso, algo que ocurrió producto de cuatro derrotas al hilo.

Asimismo, San Miguel, dirigido por Gustavo "Sapito" Coleoni, un equipo que por nombres se armó para ascender espera estar esta tarde, a la altura de las expectativas generadas a principio de temporada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD