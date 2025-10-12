Gimnasia juega, a todo o nada, frente a San Miguel

El partido que se jugará hoy en el estadio '23 de Agosto' es el más importante del año para Gimnasia y Esgrima.

Esta tarde desde las 15, los de Módolo se medirán a San Miguel, en el marco de la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Impartirá justicia esta tarde en barrio Luján el colegiado Bruno Amiconi.

Será el inicio de los playoffs para ambos clubes a los que le sirve ganar o empatar para avanzar de fase. Esto teniendo en cuenta la ventaja deportiva que está a favor del club jujeño.

Ambos equipos clasificaron este Reducido en la quinta posición de su grupo es por eso que se miden. Lo hacen en nuestra capital porque el "lobo" hizo más puntos que su rival de hoy al termino de la etapa regular de este campeonato. Será un choque a todo o nada porque marcará la eliminación de alguno de los dos clubes.

Gimnasia llega a esta encuentro luego de recuperarse de cuatro derrotas seguidas. El fin de semana pasado derrotó a Chacarita Juniors.

En tanto, el "trueno verde" visita Jujuy luego de igualar 2 a 2 frente a San Martín de Tucumán por la última fecha de grupos de la Primera Nacional.

Para este encuentro entre norteños y bonaerenses, Soria, Maidana y Endrizzi están en "capilla" por acumulación de amarillas.

Se espera un gran marco de público, no sólo por que el hincha "albiceleste" concurrirá al "23" masivamente sino también porque habrá público visitante.

Se espera un partido parejo. Ambos combinado tienen entre sus filas a gente de experiencia mezclada con talentos jóvenes.

Por el lado de los de Módolo, es otra prueba de carácter, teniendo en cuenta que lideró la tabla de posiciones durante una buena parte del certamen y en el sprint final se quedó al margen de la definición por el primer ascenso, algo que ocurrió producto de cuatro derrotas al hilo.

Asimismo, San Miguel, dirigido por Gustavo "Sapito" Coleoni, un equipo que por nombres se armó para ascender espera estar esta tarde, a la altura de las expectativas generadas a principio de temporada.