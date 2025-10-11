Millonaria inversión en mega data center en la Patagonia

OpenAI, el gigante detrás de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con Sur Energy, una empresa de "energía limpia" que crearon en EE UU dos empresarios e inversores argentinos, para impulsar la construcción de un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión total estimada de hasta 25.000 millones de dólares.

Lo definieron como el proyecto de infraestructura más grande de la historia argentina y su objetivo es que el país sea el mayor HUB de IA de la región, que genere y exporte la potencia computacional que generará la instalación.

La elección de OpenAI se da en el contexto de la muy buena relación del país con EE UU. Sin dudas, la empresa toma el proyecto como una apuesta tecnológica, pero sobre todo geopolítica. Al igual que el gobierno de Donald Trump, ve al país como un líder para la región y hablan de "afinidad". "Se movieron rápido", reconocieron.

"Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina" afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. El proyecto se denominará Stargate Argentina y será el más grande de la estrategia global Stargate de OpenAI y otros gigantes tech.

"Ahora es el momento de instalar centros de datos de IA en América Latina. Ser pionero es una gran ventaja. El marco regulatorio y la alineación geopolítica hacen de Argentina el escenario adecuado. El potencial es realmente enorme", afirmó otro conocedor del negocio.

Se prevé que la primera parte del data center comience a desarrollarse el año próximo y esté terminada 12 meses después. Sur Energy será la encargada de financiar el proyecto, junto a un socio que es proveedor de desarrollos en la nube -cuyo nombre aún no trascendió- y energéticas locales.

OpenAI, en tanto, será el offtaker, o comprador de toda la potencia computacional que la instalación genere. O sea, con su compromiso de adquisición sostiene y garantiza la iniciativa y la hace posible aunque no sea el encargado directo de la inversión.

Si bien OpenAI tiene proyectos similares en Alemania, Noruega, Japón y Corea, este será el más grande por el momento.

El proyecto, que se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) -se prevé que en varias etapas- tendría un primer tramo de entre US$ 7.000 y 10.000 millones. Se están analizando cinco locaciones patagónicas cuyos nombres no trascendieron.

Ayer se reunieron con el presidente Javier Milei, Chris Lehane, chief global affairs officer de OpenAI, y Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de la empresa de microsatélites Satellogic. Quien estaba detrás del proyecto era Mat Travizano, físico y exitoso emprendedor e inversor, que falleció hace poco menos de un mes en un accidente de escalada en California, EE UU. "Mat debería estar acá, anunciando este mega proyecto. Vamos a seguir con su idea y legado", dijo Kargieman.

Lehane es un ejecutivo que está hace casi dos años en OpenAI, ocupó cargos en Haun Ventures y Airbnb y fue secretario de prensa del vicepresidente de EE UU, Al Gore, en los 90. También estuvieron en Olivos otros ejecutivos de la empresa, como Benjamín Schwarz, Mohammed Husain, Ivy Shindewolf y Nicolás Andrade.

"El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país", resaltó Kargieman.