Colectivero denunció que fue asaltado a punta de pistola

Un chofer de una empresa de colectivos jujeña denunció que fue asaltado a mano armada, mientras estaba a bordo del vehículo sin pasajeros en la ciudad de Libertador General San Martín. Los sospechosos que lo abordaron se llevaron dinero, un bolso con pertenencias y la máquina boletera para luego darse a la fuga corriendo.

El hecho sucedió días pasados por la medianoche, en momentos que un colectivero que realiza el trayecto desde la capital provincial hasta la terminal de ómnibus de Libertador, bajó a los pasajeros y se dispuso a guardar la unidad.

Eran cerca de las 0.40 cuando el chofer salió de su último destino y tomó la avenida Antártida Argentina rumbo a la ruta nacional N° 34.

En esas circunstancias, el denunciante pasaba por la intersección con la calle Jorge Newbery y vio un comercio abierto, por lo que frenó el desplazamiento del colectivo para bajar a comprar.

Fue entonces que al abrir la puerta, antes de descender, se le acercaron dos sospechosos y uno de ellos le pidió dinero, por lo que el conductor le dio la suma de 2 mil pesos.

Sin embargo, otro de los sujetos extrajo una pistola de entre sus vestimentas y lo apuntó al colectivero, quien le solicitó que baje el arma.

El inculpado hizo caso omiso y le sustrajo el teléfono celular al chofer, mientras que su cómplice agarró la boletera. Además, el sujeto que lo apuntaba al conductor le dijo que apague el vehículo, a lo que se rehusó, pero el sospechoso sacó la llave de contacto.

La situación seguía escalando en tensión cuando le pidieron la billetera al denunciante, que nuevamente se negó, aunque le quitaron un bolso de mano que estaba entre los asientos. El mismo pertenecía a la víctima y tenía objetos personales. Además, uno de ellos le dijo "callate, que si no te vamos a meter un plomazo, danos la billetera", a lo que el chofer contestó "te doy la billetera, pero dame la libreta de trabajo", que se encontraba en el bolso.

No obstante, lejos de hacer lo pedido por el denunciante, el hombre que empuñaba la pistola se acercó y quiso golpearlo, ante lo cual el colectivero abrió la puerta del conductor y corrió hasta la vereda de enfrente.

Tras esto, los sospechosos se bajaron del ómnibus y escaparon corriendo por la calle Jorge Newbery para luego doblar en la avenida República de Siria.

Por su parte, el chofer del colectivo se dirigió a la Seccional 39° y denunció lo ocurrido, aportando que los sujetos le robaron el teléfono celular, la máquina boletera y el bolso. Dentro del mismo había una libreta de trabajo, elementos de higiene, dos rollos para boletos, la suma de 18 mil pesos de rendición de los pasajes y una llave del colectivo, entre otras pertenencias.