Este lunes vuelve MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity regresa en una nueva edición a partir del próximo lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe, con la conducción de Wanda Nara, 24 celebridades que se enfrentarás a las críticas del jurado, de la mano de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 celebridades de distintas disciplinas, donde tendrán que atravesar cada noche un reto diferente, demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Los participantes serán Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Además del react oficial, la producción contará con una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers, donde reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo.

A su vez, cada capítulo se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión. La cuarta temporada presentará un estudio renovado, de alta tecnología.