Raúl Jorge es presidente de la Asociación de Municipios

En el marco de la segunda jornada del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, desarrollado en esta ciudad, el intendente Raúl Jorge encabezó la mesa de intendentes y fue elegido presidente de la Asociación de Municipios que integran este importante espacio internacional. Además, se firmaron acuerdos de hermanamiento con las ciudades de Iquique (Chile) y Campo Grande (Brasil).

"Hemos estado reunidos con muchos prefectos, intendentes y alcaldes de toda la región, de estos cuatro países que hoy se juntan en la provincia de Jujuy, que es la sede del foro, junto al gobernador Carlos Sadir como presidente honorario. Aprovechamos este espacio para conformar la Asociación de Municipios ligados al corredor y tuve el honor de ser electo presidente", expresó Jorge.

El jefe comunal señaló que la flamante asociación está conformada por más de 40 municipios de los países miembros y que trabajará en el desarrollo de plataformas digitales y programas de intercambio turístico, cultural, deportivo y productivo, fortaleciendo así los lazos entre las ciudades que integran el corredor. "Esta red de municipios nos permitirá coordinar una agenda común para avanzar en acuerdos más directos entre regiones y promover el turismo, la cultura y el deporte", agregó.

Asimismo, Jorge resaltó que esta iniciativa beneficiará a todas las ciudades jujeñas, potenciando su perfil productivo, industrial y turístico, "cada ciudad aportará su potencial: la zona franca de Perico, el parque industrial de Palpalá, la infraestructura vial y los servicios que impulsaremos desde la capital", complementándose con una oferta turística y gastronómica.

Por su parte, la prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, elegida vicepresidenta de la Asociación de Municipios, celebró la conformación del nuevo espacio: "Es un día histórico para los municipios de la Ruta Bioceánica, porque generará grandes oportunidades. Nos vamos muy felices y con el corazón lleno de alegría por todo lo que llevamos".

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, también destacó la consolidación regional. "El corredor bioceánico hoy es una realidad que ya se está trabajando. Nos permitirá avanzar en acuerdos culturales, deportivos y económicos entre nuestras ciudades", expresó.