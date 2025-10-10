Jorge Rojas en noviembre llega con su gira “20 Años” a Jujuy

Jorge Rojas llega a Jujuy con su Gira 20 años. Se presentará el viernes 14 noviembre, a las 21.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (avenida Illia 451, barrio Los Perales).

Él es una de las voces más emblemáticas de la música argentina y se prepara para celebrar en Jujuy un hito en su trayectoria: 20 años de carrera solista.

Bajo el título #JRGira20Años el artista está ofreciendo una serie de conciertos especiales donde el cantante revisita sus clásicos con una perspectiva actual, invitando a sus seguidores a recorrer un viaje a través de dos décadas de música y emociones, actuando en los teatros de las ciudades más importantes y significativas de su vida.

Desde aquel primer trabajo discográfico "La Vida" editado en el año 2005, que obtuvo disco de oro en menos de una semana de su lanzamiento, Jorge Rojas al día de hoy sigue triunfando como artista, siendo reconocido como un gran productor, autor, compositor que experimenta nuevos sonidos, que juega con melodías y que continúa sorprendiendo a sus seguidores.

En estos 20 años se ha coronado con múltiples logros, como records en ventas, reconocimientos discográficos y llenos totales en cada uno de sus presentaciones en vivo, pero sobre todo encontró en lo cotidiano esa poesía que no siempre somos capaces de ver y que lo traduce en canciones que conectan directamente con su público.

Y como pocos, es capaz de montar en una misma temporada de verano tres propuestas artísticas diferentes y ser ovacionado por igual. Con la profundidad de su extraordinaria voz puede recorrer un show completo de carácter netamente folklórico que refleja su música de raíz, o explotar su faceta más melódica con ese sonido que el artista logró capitalizar luego de recorrer varios países de Latinoamérica, o por último y no menos arriesgado, que sus temas resuenen con una magnitud diferente y se destaque su registro de tenor cada vez que se viste de gala para brindar un concierto sinfónico.

Por todo esto, Jorge Rojas sin dudas alcanzó dos décadas de triunfos musicales, con la habilidad única para transmitir emociones a través de sus letras, convirtiéndose en ese artista irrepetible que llega al corazón de todos con una coherencia que el público ha recompensado con absoluta fidelidad pese al paso del tiempo.

Las entradas están en venta en Belgrano 627 y de manera online en www.norteticket.com. En la boletería del centro cultural estarán disponibles 2 horas antes del show.