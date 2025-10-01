°
1 de Octubre, Jujuy, Argentina
Marcha de jubilados

Bullrich volvió a reprimir a los jubilados

En el marco de la marcha que los jubilados llevan a cabo cada miércoles, las fuerzas de seguridad volvieron a protagonizar una jornada de represión y violencia.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 15:43

En el afán de que los manifestantes no corten Av. Rivadavia, la Policía Federal reprime nuevamente a los jubilados que se presentaron en las inmediaciones al Congreso, como cada miércoles, con el objetivo de luchar por sus derechos y repudiar el feroz ajuste que sufren desde que asumió Javier Milei.

En este sentido, las cámaras de C5N captaron cómo las autoridades policiales se llevaban detenido a un anciano, aunque se desconocen cuáles fueron los motivos. Además, los efectivos comenzaron a desparramar gas pimienta en la cara de los adultos mayores, que debieron ser asistidos por personal médico.

"Vamos a sacar la gente, ¡avanzá!", señaló uno de los jefes de Gendarmería y Prefectura, pero luego procedieron a retirarse hacia el otro lado del vallado, en medio del escándalo generado por la cantidad de afectados gracias a los gases que los oficiales tiraron directo a los ojos de los jubilados.

