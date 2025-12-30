Auguran que la inflación seguirá a la baja en 2026

El que termina en pocos días será un año marcado nuevamente por un descenso importante de la inflación, y esa situación se acentuaría el año que viene.

El dato oficial de inflación de noviembre reavivó las preocupaciones sobre el sendero de los precios, luego de que el Indec informara un alza de precios de 2,5% y un acumulado anual de 31,4%. De cara al último mes del año, estacionalmente alto en materia inflacionaria debido a las Fiestas, las consultoras privadas coinciden en que diciembre superará nuevamente el 2% debido a factores estacionales, incrementos de precios regulados y variaciones puntuales en alimentos y tarifas, pero auguran que en 2026 volverá la tendencia bajista.

La publicación del índice de noviembre confirmó que la inflación se sostuvo por encima de la barrera del 2% en la segunda parte del año. Según el análisis de LCG, las expectativas de depreciación estabilizadas y una economía sin reactivación fuerte contribuyeron a reducir parte de la presión sobre los precios. De todos modos, la propia consultora advirtió en su último reporte que "es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo". El piso marcado por la inflación general en mayo (1,5% mensual) o por la inflación núcleo en julio no se replicó, y la dinámica terminó girando en torno al 2%, con la inercia como factor central.

LCG explicó que proyecta niveles de inflación "todavía en la zona del 2%" para los próximos meses. Con respecto al 2026, la consultora estimó que finalizará con una variación de precios anual de 20%, medida a diciembre, aunque la desaceleración se dará de manera paulatina, afectada por la inercia y los ajustes previstos para el sector de tarifas y servicios públicos. "Volverán a impactar los ajustes de las tarifas de servicios públicos frenados en los meses previos a las elecciones y una nueva cuota de desdolarización prevista en el Presupuesto 2026. En el mismo sentido jugará una eventual recalibración de la política cambiaria, aunque probablemente con efectos más acotados que en el pasado", argumentó la consultora.