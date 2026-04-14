“Hay que tener paciencia" Milei habló tras el 3,4% de inflación

El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo último y que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentia vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió.

"Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro.