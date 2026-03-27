Messi denunció a vendedores que comercializan productos truchos con su marca en Temu

Lionel Messi presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra una red de vendedores online que, según la denuncia, comercializan productos falsificados usando su nombre y marca registrada.

La presentación judicial, que también lleva la firma de la empresa LMGM, S.L.U., apunta a individuos y empresas que operan tiendas virtuales en plataformas como Temu y Walmart. Según el escrito, estos comercios ofrecen artículos que aparentan ser originales, pero en realidad son imitaciones de baja calidad que llevan el nombre “Messi”.

El documento, publicado por el periodista Sebastian Maril, sostiene que los acusados “crean confusión y engañan a los consumidores”, aprovechándose de la popularidad y el prestigio del futbolista. Además, la denuncia detalla que los responsables “ocultan sus identidades” y utilizan estrategias para evitar ser detectados, como abrir cuentas con datos falsos y mover fondos a bancos en el exterior.

Messi y su equipo legal remarcaron que la venta de estos productos truchos les genera “daños irreparables”, tanto en lo económico como en la reputación de la marca. Por eso, pidieron a la Justicia que ordene el cierre de las tiendas involucradas, el bloqueo de la publicidad de los artículos falsos y el pago de una indemnización.

La demanda también exige que los responsables de la falsificación rindan cuentas por las ganancias obtenidas y que se les prohíba seguir usando la marca “Messi” sin autorización.

El caso quedó radicado en Nueva York porque, según la denuncia, los productos truchos se ofrecen y se envían a clientes de ese distrito, afectando directamente a la marca registrada en Estados Unidos.