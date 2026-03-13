Caputo ratificó que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026

De regreso del Argentina Week, el evento promocional para captar inversiones que tuvo lugar en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero, que arrojó 2,9%, ratificó la meta de menos de 1% mensual para el segundo semestre y aseguró que la dinámica de precios convergerá al nivel internacional “más tarde o más temprano”. En términos políticos, aseveró que el kirchnerismo “va a terminar siendo un partido minoritario”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) exhibió la misma cifra que en enero. Durante los últimos doce meses, el incremento acumulado alcanzó 33,1%, mientras que en el primer bimestre de 2026 el aumento fue de 5,9%. El presidente Javier Milei estimó que el indicador iniciará una tendencia descendente luego de marzo y plantea como meta alcanzar valores próximos a cero en agosto.

“Esperábamos el dato. Sabíamos que venía en ese entorno porque la suba de la carne y las tarifas pegó. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación lo más bajo posible”, aseguró Caputo en diálogo con la señal de noticias TN.

Y continuó: “La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación. Eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes: no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde y la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales, más tarde o más temprano”.

El funcionario nacional vinculó el repunte de la inflación a un “ataque político” y señaló que, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se instaló una “psicosis” sobre una eventual derrota del presidente en los comicios nacionales. Bajo su perspectiva, esa percepción impulsó una fuerte dolarización de portafolios, lo que impactó en el riesgo país, el crecimiento económico y el propio índice de precios. El funcionario sostuvo que estos hechos provocaron un retroceso en el proceso de desinflación que el Gobierno consideraba encaminado.

No obstante, Caputo volvió a ratificar que la dinámica inflacionaria podría perforar el 1% en agosto, aunque dejó la puerta abierta para que el indicador caiga por debajo de ese porcentaje en el último cuatrimestre del año. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, remarcó.

A propósito de la actividad económica, el titular del Palacio de Hacienda negó que haya un escenario de estanflación y subrayó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec “está en nivel récord”. “Eso quiere decir que la situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal. No solo es importante la trayectoria, sino la pendiente. Necesitamos que el país recupere lo más rápido posible porque hay mucha gente que la está pasando mal y somos conscientes de eso”, apuntó.

En cuanto al Argentina Week, el ministro de Economía afirmó que más de 400 inversores y empresarios del exterior “pudieron ver cómo Argentina, con este cambio de políticas, ha logrado captar la atención del mundo y es una atracción mundial”. Además, destacó que los doce gobernadores que viajaron a Estados Unidos “agradecieron el rumbo que había adoptado el presidente Milei y dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás y este era el rumbo”. “Pueden tener matices, son gobernadores de la oposición. Pero no va a haber ninguno que vaya a ir para el otro lado”, sumó.

“El clima de inversión que vimos fue fenomenal. Se va a traducir en inversiones. El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado. Entonces, Argentina tiene todo para ser una potencia”, opinó.

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