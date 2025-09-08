La historia de amor detrás de "Tus viejas cartas": Marciano Cantero y Viviana, un reencuentro tres décadas después

El líder de Los Enanitos Verdes, fallecido a los 62 años en su Mendoza natal, fue el artífice de canciones que soundtrackearon generaciones. Una de ellas, "Tus viejas cartas", esconde una pena de amor real que, contra todo pronóstico, décadas después tuvo un final feliz.

Todo comenzó en 1981, cuando un joven Marciano de 21 años conoció a Viviana en Mendoza. Se enamoraron, pero el destino tenía otros planes. En 1984, el éxito llamó a la puerta: Los Enanitos Verdes fueron elegidos Revelación en el Festival de La Falda. El triunfo exigía un sacrificio: mudarse a Buenos Aires para grabar su primer disco. La carrera y la relación a distancia fueron incompatibles. "Terminamos bien, nunca tuvimos una pelea. Yo tenía que seguir", recordaría años después el propio Cantero en una entrevista.

Así, la pareja se separó, pero no el contacto. En una época sin internet, su vínculo se mantuvo a través de cartas físicas que Viviana le enviaba a Buenos Aires. Esas misivas, guardadas con cariño por el músico, se convertirían en la materia prima de la melancolía. De gira en Bogotá, inspirado por esa correspondencia, Marciano compuso "Tus viejas cartas", un tema que formaría parte del icónico disco Contrarreloj (1986) y cuya frase "¿Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión?" quedó grabada a fuego en la memoria colectiva.

La canción se convirtió en un himno, pero la ilusión de aquel amor juvenil, aparentemente perdida, en realidad permaneció intacta. 32 años después de su separación, en 2018, el destino volvió a cruzarlos en su Mendoza natal. El reencuentro fue el comienzo de un nuevo capítulo. "Afortunadamente nos volvimos a encontrar y nos casamos el año pasado", contó un emocionado Cantero en aquella ocasión.

Así, el músico que le cantó al desengaño amoroso encontró, al final de su camino, un cierre de novela junto al gran amor de su juventud. Mientras el continente llora su partida, su legado musical y esta historia de amor eterno lo convierten en un artista verdaderamente inmortal.