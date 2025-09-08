¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
María Soledad Morales
Día del Maestro
rock
alcoholemia
Dólar
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
María Soledad Morales
Día del Maestro
rock
alcoholemia
Dólar

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

La historia de amor detrás de "Tus viejas cartas": Marciano Cantero y Viviana, un reencuentro tres décadas después

El líder del grupo mendocino murió a los 62 años y dejó un legado en forma de canciones. Una de ellas retrata un amor de juventud que supo esperar el paso del tiempo.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 09:56

 El líder de Los Enanitos Verdes, fallecido a los 62 años en su Mendoza natal, fue el artífice de canciones que soundtrackearon generaciones. Una de ellas, "Tus viejas cartas", esconde una pena de amor real que, contra todo pronóstico, décadas después tuvo un final feliz.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 El líder de Los Enanitos Verdes, fallecido a los 62 años en su Mendoza natal, fue el artífice de canciones que soundtrackearon generaciones. Una de ellas, "Tus viejas cartas", esconde una pena de amor real que, contra todo pronóstico, décadas después tuvo un final feliz.

Todo comenzó en 1981, cuando un joven Marciano de 21 años conoció a Viviana en Mendoza. Se enamoraron, pero el destino tenía otros planes. En 1984, el éxito llamó a la puerta: Los Enanitos Verdes fueron elegidos Revelación en el Festival de La Falda. El triunfo exigía un sacrificio: mudarse a Buenos Aires para grabar su primer disco. La carrera y la relación a distancia fueron incompatibles. "Terminamos bien, nunca tuvimos una pelea. Yo tenía que seguir", recordaría años después el propio Cantero en una entrevista.

Así, la pareja se separó, pero no el contacto. En una época sin internet, su vínculo se mantuvo a través de cartas físicas que Viviana le enviaba a Buenos Aires. Esas misivas, guardadas con cariño por el músico, se convertirían en la materia prima de la melancolía. De gira en Bogotá, inspirado por esa correspondencia, Marciano compuso "Tus viejas cartas", un tema que formaría parte del icónico disco Contrarreloj (1986) y cuya frase "¿Y dónde quedó ahora, esa hermosa ilusión?" quedó grabada a fuego en la memoria colectiva.

La canción se convirtió en un himno, pero la ilusión de aquel amor juvenil, aparentemente perdida, en realidad permaneció intacta. 32 años después de su separación, en 2018, el destino volvió a cruzarlos en su Mendoza natal. El reencuentro fue el comienzo de un nuevo capítulo. "Afortunadamente nos volvimos a encontrar y nos casamos el año pasado", contó un emocionado Cantero en aquella ocasión.

Así, el músico que le cantó al desengaño amoroso encontró, al final de su camino, un cierre de novela junto al gran amor de su juventud. Mientras el continente llora su partida, su legado musical y esta historia de amor eterno lo convierten en un artista verdaderamente inmortal.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD