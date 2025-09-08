¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

En el mes de julio la construcción retrocedió 1,8% y la industria 2,3% en la medición mensual. La menor demanda interna y la inversión frenan la actividad

Lunes, 08 de septiembre de 2025 19:11
FRENÓ LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN Y NO HAY REACTIVACIÓN DEL SECTOR

Los dos principales motores de la actividad económica argentina —la construcción y la industria manufacturera— exhibieron señales de enfriamiento en julio, tras meses de expansión y otros de caídas, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambas ramas cerraron el séptimo mes del año con contracciones en los indicadores mensuales desestacionalizados, lo que refleja el efecto de la menor demanda interna y el ajuste en la inversión privada en un escenario marcado por la incertidumbre económica y la ralentización del consumo.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) presentó una contracción de 1,8% respecto de junio y una merma de 1,2% en la serie tendencia-ciclo. No obstante, en la comparación interanual, la construcción mantuvo cierto dinamismo, con un aumento de 1,4% frente a julio de 2024 y una mejora acumulada de 9,2% en los siete primeros meses del año.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) acusó un retroceso mensual de 2,3% en la serie desestacionalizada y de 0,9% en la tendencia-ciclo. A nivel interanual, la industria también registró una baja de 1,1%, aunque el saldo para enero-julio sigue siendo positivo, con una suba de 5,8% respecto al mismo lapso del año pasado.

La tensión cambiaria y la consecuente suba de tasas de interés generó un enfriamiento mayor de la economía en julio, que continuó en agosto, agravado por el ruido político y la incertidumbre electoral. En muchos sectores industriales vienen advirtiendo que el consumo está muy deprimido y que el mayor costo de financiación lo complica aún más. Hoy se le suma la derrota política en la provincia de Buenos Aires, que generó una disparada del dólar y un fuerte impacto en los mercados.

