Actualización obligatoria de la SUBE: el trámite clave para no perder los beneficios

Por disposición de Nación, los usuarios de la tarjeta SUBE que acceden a beneficios provinciales, como el Boleto Educativo o por discapacidad, deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). La medida es necesaria para que los descuentos sigan aplicándose correctamente al momento de viajar.

Para actualizar la tarjeta SUBE para asegurarte que el descuento siga activo hay que realizar los siguientes pasos: