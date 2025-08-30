Actualización obligatoria de la SUBE: el trámite clave para no perder los beneficios

Por disposición de Nación, los usuarios de la tarjeta SUBE que acceden a beneficios provinciales, como el Boleto Educativo o por discapacidad, deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). La medida es necesaria para que los descuentos sigan aplicándose correctamente al momento de viajar.
inicia sesión o regístrate.
Por disposición de Nación, los usuarios de la tarjeta SUBE que acceden a beneficios provinciales, como el Boleto Educativo o por discapacidad, deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). La medida es necesaria para que los descuentos sigan aplicándose correctamente al momento de viajar.
Para actualizar la tarjeta SUBE para asegurarte que el descuento siga activo hay que realizar los siguientes pasos:
-
Desde la app SUBE debés seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que indique que tu tarjeta está actualizada. Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.
-
En una Terminal Automática (TAS) tenés que apoyar la SUBE durante unos segundos hasta que indique que retires la tarjeta.