El 53% de la clase media debe endeudarse o gastar ahorros para llegar a fin de mes

Casi la mitad de los hogares argentinos debió desplegar alguna estrategia con sus gastos para poder llegar a fin de mes, aunque los hogares más perjudicados fueron los de clase media.

Así lo reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con datos del segundo trimestre de 2025, que analizó los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Concretamente, el estudio mostró que el 48% de los hogares recurrió a alguna estrategia económica para cubrir sus necesidades mensuales. Entre los hogares de ingresos medios, el índice sube al 53%, reflejando una situación más crítica que la del promedio general.

Según el IAG, la presión sobre los ingresos medios está vinculada al aumento del costo de los servicios públicos tras la reducción de subsidios. Mientras que en noviembre de 2023 estos gastos representaban el 4% de un salario promedio, en 2025 ya equivalen al 11%, lo que evidencia un deterioro significativo del poder adquisitivo de la clase media.

Las estrategias de la clase media que no llega a fin de mes

El informe detalla que los hogares pertenecientes a los deciles medios se caracterizaron por acudir con mayor frecuencia a herramientas financieras para sostener su economía, algo menos habitual entre los grupos de menores ingresos.

El estudio señala que el 35% de los hogares utilizó parte de sus ahorros para llegar a fin de mes, mientras que entre los hogares de clase media esa proporción ascendió al 40%. Además, el 9% tuvo que vender pertenencias personales como una medida adicional para sostener el consumo.

El informe revela que uno de cada cuatro hogares (25%) se endeudó, ya sea con conocidos o con entidades financieras, para cubrir sus gastos mensuales. Este nivel de deuda supera incluso al registrado en 2024, considerado hasta ahora el punto más crítico de la serie.

Dentro del total, el 18% de los hogares de clase media mantiene deudas con bancos, cifra superior al 12% de los sectores bajos. Este fenómeno se da en un contexto de morosidad récord en los créditos personales, que alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros oficiales.

La morosidad, en niveles récord

Según el Banco Central, la mora del crédito al sector privado llegó al 3,7% en agosto, su mayor nivel desde 2022. Pero lo más grave está en las familias: la morosidad saltó al 6,6%, récord desde 2008. El dato refleja cómo el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo empujan a millones al borde del incumplimiento.

Un informe de la máxima autoridad monetaria confirmó que la mora del crédito al sector privado alcanzó en agosto el 3,7%, pero detrás de ese promedio se esconde una realidad mucho más dura: los hogares argentinos enfrentan la peor crisis financiera en dos décadas. La irregularidad en los préstamos familiares trepó al 6,6%, superando incluso los picos de 2009, 2019 y la pandemia.

En apenas cinco meses, la morosidad se duplicó, al pasar del 3,3% en marzo al 6,6% en agosto. Una escalada que refleja no solo el ajuste monetario y la caída del salario real, sino también el agotamiento del consumo a crédito.