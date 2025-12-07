Chiqui Tapia se reunió con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago: expectativa por encuentro con Donald Trump

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, viajó a Estados Unidos y participó de un cónclave en Mar-a-Lago, la exclusiva residencia de Donald Trump. La visita, que ocurrió horas después del sorteo del Mundial 2026, tuvo un fuerte peso político, ya que Tapia mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios y empresarios norteamericanos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de Tapia se dio en un momento clave, llenando el "espacio vacío" que dejó la cancelación del viaje presidencial de Javier Milei a Washington, que había generado "ruido diplomático" en la relación bilateral.

Invitación a la Casa Blanca

Durante la cena organizada en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una larga charla con Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente.

El Invitado: Del diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de la AFA se junte con Donald Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo.

Rol de la AFA: La presencia argentina fue interpretada en Washington como un gesto institucional necesario, con Tapia ocupando un rol de interlocutor en un momento de tensión diplomática.

Tensión con la Casa Rosada

La visita ocurrió en paralelo a que el Gobierno Nacional intensificara sus críticas hacia la conducción de la AFA, con funcionarios y periodistas alineados al oficialismo cuestionando incluso la cercanía de Lionel Messi con el presidente de la entidad. La propia Patricia Bullrich había pedido públicamente que el capitán argentino “se corra del medio”.