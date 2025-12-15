Bullrich denunció a “Chiqui" Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich denunció este lunes al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la CONMEBOL.

Según se pudo saber, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de “mafioso” y aseguró que ese tipo de actividades “ensucian” al fútbol argentino.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL", y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la “integridad” y la “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó la senadora. #AgenciaNA

La denuncia

El texto presentado por Bullrich sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento. __IP__

Por otra parte, remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial “en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la CONMEBOL resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, finaliza el documento.