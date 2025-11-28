Detuvieron a la adolescente de 16 años acusada de matar a su novio

La adolescente de 16 años que era intensamente buscada acusada de matar a su novio en Remedios de Escalada, fue detenida en las últimas horas en un operativo policial en La Matanza.

La joven estaba refugiada en la casa de un familiar, precisamente en la casa de un tío, donde finalmente fue capturada.

La menor era señalada como la única sospechosa de haber atacado con puñaladas en el pecho a su pareja, un joven de 21 años identificado como Santiago Nahuel López Monte.

Tras varios días prófuga, efectivos policiales lograron localizarla luego de secuestrar el teléfono del padre de la joven que se encuentra preso en una unidad carcelaria.

La adolescente se encontraba en la casa de su tío, en el partido de La Matanza.

El crimen y la huida



El hecho ocurrió en la casa de la adolescente, en Remedios de Escalada. Fue ella misma quien llamó al 911 para pedir ayuda, intentando instalar una versión falsa sobre lo sucedido.

Aseguró que su novio había sufrido un accidente con las rejas de la entrada, pero los médicos comprobaron que las lesiones eran puñaladas en el pecho.

Cuando llegó la ambulancia, la joven se mostró inquieta por saber a qué hospital sería trasladado el joven. Minutos después, aprovechó un descuido y escapó. Desde entonces permanecía prófuga hasta su detención este viernes por la mañana.