Torneo de ajedrez convocó a jugadores en el Multiespacio "El Alto"

El torneo de ajedrez “Jaque Mate en El Alto: El poder mental en cada movimiento” reunió a jugadores de distintas edades en el Multiespacio El Alto, en una jornada que combinó competencia, aprendizaje y encuentro comunitario.

Del certamen participaron ajedrecistas en tres categorías (menores, juveniles y mayores), promoviendo el llamado deporte ciencia como una actividad que estimula el pensamiento estratégico, la concentración y el desarrollo intelectual.

En la categoría mayores, la competencia se disputó bajo el sistema suizo a cinco rondas, con un tiempo de 20 minutos finish por jugador y sistema de desempate Buchholz total. Al finalizar el torneo se realizó la premiación del primero al tercer puesto en cada categoría.

La jornada fue fiscalizada por la Federación Jujeña de Ajedrez, con Marcos Martínez como juez principal y la colaboración de los árbitros adjuntos Joaquín Martínez y Pablo Alarcón.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como parte de las propuestas que buscan fomentar espacios deportivos y recreativos para vecinos de todas las edades.

Categoría Menores

1° Lian Rodas

2° Germán Aguirre

3° Augusto Cruz

Categoría Juveniles

1° Matías Rodas

2° Ruiz Enzo Sebastián

3° Rodríguez Lisandro

Categoría Mayores

1° José Romero

2° Fernando Navia

3° Patricia Segovia

Desde la organización destacaron la participación de los competidores y el acompañamiento de las familias durante toda la jornada. Asimismo, se agradeció especialmente a Fernando Baca, director de Gobernanza Digital de la Municipalidad, por la elaboración de los premios realizados mediante impresión 3D, que fueron entregados a los ganadores del certamen.