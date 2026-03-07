Trump anuncia la creación de una coalición militar anticarteles

Donald Trump anunció este sábado en Miami la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por doce mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China.

Durante su intervención, Trump remarcó que la región enfrenta graves problemas vinculados al narcotráfico y la violencia, y advirtió que “la mayor parte de la droga entra a través de México”. El mandatario subrayó la necesidad de erradicar a los cárteles de la droga y propuso restablecer la ley y el orden mediante una política de tolerancia cero contra las pandillas. Según Trump, “los que violan y asesinan deben ser removidos de la sociedad” para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El presidente norteamericano sostuvo que, de la misma forma que su país redobló esfuerzos para combatir a ISIS en Medio Oriente, “tenemos que hacer lo mismo para erradicar los cárteles” en nuestro hemisferio: “Estados Unidos va a ser lo que sea necesario para proteger nuestra seguridad nacional”.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

En 1992 y 1994, por ejemplo, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.

Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propuso ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.

El cónclave comenzó a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. Luego llegó el turno del extenso discurso del presidente norteamericano frente a sus socios regionales.

Junto al presidente de Estados Unidos estuvieron también Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent -secretario del Tesoro-, entre otros miembros clave de la Casa Blanca.

Fue la primera vez que el líder republicano expuso ante otros mandatarios su perspectiva del enfrentamiento contra los ayatollahs, justo a una semana del comienzo de las operaciones militar en Medio Oriente.

Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.

Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a América Latina.

Eso no implica que el presidente de Estados Unidos haya olvidado la estrategia comercial que Xi Jinping ejecuta para transformar a América Latina en un eslabón de la cadena de suministro que permita a China mantener su nivel de crecimiento económico.

En esta oportunidad, durante su sesión inaugural, Trump utilizará la plataforma del Escudo de las Américas para ratificar que su atención política se enfoca -fundamentalmente- en voltear al régimen fundamentalista de Irán.