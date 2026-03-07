17°
Cultura

El 8 de marzo será el Cierre del Arete Guazú en Calilegua

Se trata de la fiesta tradicional del pueblo guaraní. El Arete Guazú reúne a comunidades y visitantes en un espacio de encuentro.

Sabado, 07 de marzo de 2026 16:46

La Secretaría de Cultura de Jujuy invita a participar del cierre del Arete Guazú, que se realizará este domingo 8 de marzo en la comunidad Cuape Yayembuate, en la localidad de Calilegua.

La jornada tendrá lugar en la cancha del barrio Belencito y contará con uno de los momentos más esperados de esta celebración ancestral: la tradicional pelea del toro y el tigre, un ritual cargado de simbolismo que forma parte de las expresiones culturales del pueblo.

El Arete Guazú, fiesta tradicional del pueblo guaraní, reúne a comunidades y visitantes en un espacio de encuentro donde la memoria colectiva, la identidad y las tradiciones continúan transmitiéndose de generación en generación.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a la comunidad a acompañar este cierre, que celebra una cultura viva y el profundo sentido de pertenencia de los pueblos originarios del territorio.

