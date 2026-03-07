17°
7 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Emprendedores
Seguridad
reconocimiento
El tiempo en Jujuy
opinión
Trump
megacausa
avenida Italia
Mujeres
Desarrollo humano
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento
El tiempo en Jujuy
opinión
Trump
megacausa
avenida Italia
Mujeres
Desarrollo humano

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Virales

Chayanne conoció a los carpinchos del Nordelta

El artista hizo un avistaje de unos pequeños roedores que le llamaron notoriamente la atención y los mostró en sus redes sociales.

Sabado, 07 de marzo de 2026 15:50

Chayanne se encuentra en Argentina, donde deslumbra al público local con su regreso a los escenarios en el marco de la gira Bailemos otra vez. Pero no todo es trabajo, por lo que, mientras disfruta de su estadía y de su tiempo libre, fue a jugar golf bajo el clima veraniego de Buenos Aires; y lo que parecía ser una jornada tranquila, terminó por convertirse en toda una aventura al toparse con una manada de carpinchos.

“Es increíble porque estoy jugando un golfito y me topo con estos animalitos que se llaman capibaras. Están ahí atrás; a ver cómo los ven ahí. Los vine a conocer en Argentina. Pero se jugó rico, se juega rico”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales, totalmente maravillado por el avistamiento en el medio de su juego.

Como era de esperarse, el posteo del cantante puertorriqueño se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas le dejaron sus mensajes de cariño y le recordaron que este roedor en Argentina es conocido con el nombre de “carpincho”. “Aprobados por Chayanne”; “¿Chayanne? Amante de los carpinchos como toda persona de bien"; “Habla bajito para no molestarlos” y “Ya quisiéramos ser capibaras”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

¿Cuáles son las próximas fechas de Chayanne en Argentina?

Luego de cinco años sin venir a la Argentina y tras cuatro presentaciones totalmente agotadas, Chayanne estará nuevamente en el estadio Movistar Arena el próximo 7 de marzo; luego continuará su gira por Córdoba, donde brindará un show el 11 de marzo en el estadio Instituto. Después, para cerrar su paso por el país, volverá una vez más a Buenos Aires y se despedirá del público local el 13 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield con todo sold out.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD