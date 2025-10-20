°
Jujuy, Argentina
Santa Fe

Trasladaban 166 tortugas dentro de bolsas arpilleras en un cargamento de cebollas

Al revisar la carga de un camión sobre la Ruta Nacional N° 34, personal de Gendarmería detectó los reptiles y 10 aves “cabecita negra” y “picotero de collar”. 

Lunes, 20 de octubre de 2025 10:32

Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Totoras” dependiente del Escuadrón 46 “Rosario” desplegados sobre el kilómetro 58 de la Ruta Nacional N° 34, detuvieron la marcha de un camión con su semirremolque, en el que trasladaban un cargamento de cebollas.

Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron la presencia de animales dentro de bolsas tipo arpillera. Pudieron constatar que se trataba de 166 tortugas terrestres y 10 aves (nueve “cabecita negra” y un “picotero de collar”).

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, los reptiles y las aves fueron puestos a resguardo y entregados a la Policía Ambiental de Rosario. Además, el camión con acoplado fue decomisado, mientras que el chofer fue aprehendido por infracción a la Ley 22.421 de Flora y Fauna.

