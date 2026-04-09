Provincia y municipios refuerzan agenda conjunta

El gobernador Carlos Sadir recibió a intendentes municipales de los Valles para dialogar sobre la importancia de reafirmar políticas públicas en diversas áreas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, al término de la reunión realizó un balance del encuentro en el que se abordaron temáticas prioritarias como educación y seguridad.

El funcionario afirmó que el encuentro se llevó a cabo para reafirmar el compromiso de trabajar cerca de la gente y escuchar las inquietudes de los intendentes, quienes representan a sus comunidades.

Asimismo, destacó la importancia de estas reuniones para abordar las propuestas y obras en curso, así como el compromiso del gobernador de seguir avanzando en la solución de los problemas planteados.

Álvarez García, por último, adelantó que se acordó una próxima reunión para el 16 de abril en Monterrico, lo que refleja una gestión de puertas abiertas y un enfoque en la colaboración entre el Gobierno de Jujuy y los municipios.

En tanto, el intendente de El Carmen, Víctor González, destacó que el encuentro con el gobernador y los ministros fue muy positivo para la región de los Valles. Indicó que producto de ese diálogo se logró coordinar acciones conjuntas en áreas como obras, deporte e infraestructura.

Y que, además, se discutieron necesidades específicas de cada localidad, como la seguridad, la salud y la educación, así como particularidades planteadas por los jefes comunales, como mejoras en iluminación y acceso en ciertas zonas. González enfatizó la importancia de permanecer cerca de la gente y sostuvo que el Gobierno trabaja activamente en fortalecer la relación con la comunidad.

Finalmente, ponderó que la reunión permitió avanzar en la conformación de una agenda de desarrollo regional y atender las demandas locales.