Municipio construye cancha para Polimodal abrapampeña

En la tercera semana de este mes, el municipio de Abra Pampa entregará al Colegio Polimodal N°2 de esa ciudad la cancha de césped sintético que construye a través de su Secretaría de Obras Públicas. El proyecto surgió en la necesidad de generar un crecimiento institucional y de desarrollo deportivo de sus estudiantes.

La obra, que inició dos meses atrás, alcanzó un 95% de avance. Recientemente el intendente Ariel Machaca junto a su secretario Orlando Cruz efectuó una inspección de la misma para constatar las tareas y su finalización prevista para el 25º aniversario de la fundación del colegio, el 23 próximo.

El Ejecutivo municipal asumió el compromiso en ejecutar el proyecto aportando maquinarias, materiales de construcción, mano de obra y preparación del terreno. Mientras que el Centro de Estudiantes y Cooperadora adquirió la carpeta de césped sintético para la cancha de fútbol 5, materiales de construcción y otros elementos necesarios.

Este nuevo espacio deportivo se sumará a las dos canchas de básquet y de fútbol al aire libre, a la cancha de básquet cubierta, y en el proyecto está diseñado una pista de atletismo. "La posibilidad de ampliar la práctica deportiva es el objetivo central de la iniciativa de los profesores y alumnos", señaló el director de la institución, Oscar Gaspar.

Luego destacó el interés y la predisposición de Machaca en concretar la obra. "Lo que nos faltaba eran las maquinarias para el movimiento de áridos y operarios que se ocuparan de los trabajos. Estamos muy agradecidos con el municipio por su intervención que nos posibilitará hacer realidad el anhelo de los estudiantes", señaló.

Gaspar agregó que será "un gran paso" el que dará el establecimiento con la cancha de césped sintético, y remarcó el esfuerzo considerable realizado para mejorar la educación de los alumnos. "Practicar deportes en una cancha de estas características es mejorar la calidad y a eso es lo que siempre apuntamos en la Escuela", resaltó.