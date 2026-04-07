14°
7 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Adep
Promo 2026
jornada de capacitación
Abra Pampa
solidaridad
La Esperanza
San Pedro de Jujuy
Jujeños por la Inclusión
Barrio Gorriti
Conmoción
Adep
Promo 2026
jornada de capacitación
Abra Pampa
solidaridad
La Esperanza
San Pedro de Jujuy
Jujeños por la Inclusión
Barrio Gorriti
Conmoción

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
Jornada de capacitación

Formación para agentes de las fuerzas de seguridad en Perico

"Hablemos de Derechos" busca sensibilización.

Martes, 07 de abril de 2026 00:32

En ciudad Perico se desarrolló la jornada "Hablemos de Derechos" a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, destinada a agentes de seguridad, con la finalidad de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en las prácticas institucionales.

En la oportunidad, se dialogó sobre conceptos vinculados a la detección de situaciones de vulnerabilidad, los dispositivos que intervienen y asisten y la importancia de una respuesta institucional articulada.

Asimismo, se destacó el compromiso de los agentes de seguridad en la construcción de prácticas más respetuosas, empatía en la atención ayudando a entablar vínculos de confianza desde la capacidad de entender la situación por la que atraviesa una mujer o persona del colectivo Lgbtiqa+.

Sobre el programa

El programa "Hablemos de Derechos" constituye una iniciativa orientada a generar instancias de sensibilización y capacitación en distintos ámbitos de la comunidad, fomentando el acceso a la información y la promoción de derechos. De esta manera se busca fortalecer el rol de las instituciones, en este caso de seguridad, en la construcción de entornos más justos, inclusivos y libres de violencia de género. También se brindó información sobre la modalidad de atención de los profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes integran los equipos interdisciplinarios de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, distribuidos en toda la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD