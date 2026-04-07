Formación para agentes de las fuerzas de seguridad en Perico

En ciudad Perico se desarrolló la jornada "Hablemos de Derechos" a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, destinada a agentes de seguridad, con la finalidad de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en las prácticas institucionales.

En la oportunidad, se dialogó sobre conceptos vinculados a la detección de situaciones de vulnerabilidad, los dispositivos que intervienen y asisten y la importancia de una respuesta institucional articulada.

Asimismo, se destacó el compromiso de los agentes de seguridad en la construcción de prácticas más respetuosas, empatía en la atención ayudando a entablar vínculos de confianza desde la capacidad de entender la situación por la que atraviesa una mujer o persona del colectivo Lgbtiqa+.

Sobre el programa

El programa "Hablemos de Derechos" constituye una iniciativa orientada a generar instancias de sensibilización y capacitación en distintos ámbitos de la comunidad, fomentando el acceso a la información y la promoción de derechos. De esta manera se busca fortalecer el rol de las instituciones, en este caso de seguridad, en la construcción de entornos más justos, inclusivos y libres de violencia de género. También se brindó información sobre la modalidad de atención de los profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes integran los equipos interdisciplinarios de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, distribuidos en toda la provincia.