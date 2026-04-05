A fines de mayo se inaugurará Multiespacio de barrio Santa Rita

El intendente Raúl Jorge anticipó que el sexto multiespacio que se construye en la plaza del barrio Santa Rita, en el sur de la ciudad, que se enmarca en la política de descentralización de servicios que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, será habilitado a fines de mayo.

Asimismo, anunció el inicio de la construcción de un séptimo espacio en Alto Comedero, en inmediaciones de la avenida Pachamama.

El jefe comunal visitó recientemente la obra en ejecución y, tras recorrer el predio, destacó que "este ya es un lugar convocante para toda la comunidad de Santa Rita, muy próximo a los sectores de 820 y 560 Viviendas".

Además, señaló que el nuevo espacio se integra a un sector estratégico de la ciudad: "Estamos abarcando San Pedrito, muy cerca de lo que será el nuevo estadio de hockey que visitamos el sábado junto a una de las Leonas campeonas, y en este caso, en el Parque Santa Rita, próximo al Centro de Participación Vecinal de Islas Malvinas".

En la misma línea, Jorge subrayó que la obra responde a una decisión del municipio de acercar infraestructura a distintos puntos de la capital: "Tiene que ver con una política de descentralización, llevando estos espacios a diversos sectores de la ciudad para el desarrollo de actividades comunitarias".

Por otra parte, anunció que "ya estamos por comenzar el séptimo multiespacio en Alto Comedero, adyacente a la avenida Pachamama", y destacó que se trata de un programa integral que permitirá el uso de estas instalaciones durante todo el año. "Son espacios totalmente cubiertos, que posibilitan la realización de múltiples actividades en el marco del proyecto de descentralización que lleva adelante la Municipalidad", explicó.

Finalmente, el intendente remarcó el avance de la obra en Santa Rita y expresó: "Está muy avanzada y esperamos que, a fines de mayo, esté en condiciones de ser habilitada para toda la comunidad".

Quirófano móvil

Por otra parte desde el municipio se informó que hoy el quirófano móvil, para la castración de mascotas, estará desde las 8, en en el CIC Che Guevara, M1 L1 del barrio Che Guevara (Alto Comedero) y mañana, desde las14, en el CPV Belgrano, 1° de Mayo y Zabala, barrio Belgrano.